13 ноября все человечество отмечает день доброты, день слепого человека, а еще кулинарный праздник - день сэндвича и сосисок. Именины Александра, Артема, Василия и Николая.

Народные и церковные праздники

Сегодня православные чтят память святых Мавры, Никодима, Спиридона. В народе праздник называют Юровая, его отмечают рыбаки и охот­ники. Если в этот день свистит снегирь - скоро придет зима.

Международные праздники

Сегодня во всем мире - день доброты, когда достаточно оказать помощь нуждающимся, проявить свое внимание и поддержку, улыбнуться прохожему, чтобы сделать мир чуточку добрее. Этот праздник - прекрасный повод, чтобы поблагодарить родителей за жизнь, а друзей - за поддержку.

Сегодня Международный день слепых. Дата появилась в 1745 году в честь дня рождения создателя специализированных школ и предприятий Валентина Гаюи. Именно благодаря ему учреждения для слепых впервые открылись в Париже и Петербурге.

Незрячие обучались благодаря методике Гаюи и собственному шрифту еще до введения шеститочного шрифта Луи Брайля

События и даты

В 1502 году венецианский совет предоставил издательскому дому Альда привилегию на монопольное использование курсива.

В 1718 году родился английский политик XVIII века Джон Монтегю, граф Сэндвичский, которому принадлежит изобретение сэндвичей. Он любил перекусить во время карточной игры. Чтобы не испачкать руки, он придумал класть ломоть мяса между двумя тостами. Благодаря заядлому игроку бутерброды получили название сэндвичей. А 13 ноября кулинары всего мира празднуют как день сэндвичей.

В 1805 году мясник Иоганн Ланер предложил использовать смесь говядины и свинины для традиционных франкфуртских колбасок. Так появились первые сосиски.

В 1862 году писатель Льюис Кэрролл начинает писать сказку об Алисе. Он также дал обещание прототипу персонажа - натурщице Алисе Лидделл - завершить произведение к Рождеству.

В 1914 году Мери Фелпс Джекобс изобрела так называемый "бесспинный бюстгалтер" Caresse Crosby, очень похожий на современную модель лифчика. Она подходит под любую модель платья, кроме декольте.

В 1987 году - показали первую рекламу презервативов. Ролик вышел в эфире ВВС и носил социальный характер.

Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения известного украинского писателя-сатирика Остапа Вишни (настоящее имя Павел Михайлович Губенко; умер в 1956). Он известен как новеллист, автор "Вишневих усмішок" и узник сталинских лагерей.

Именины

Сегодня День ангела - у Александра, Артема, Василия, Кузьмы, Николая, Романа и Степана.