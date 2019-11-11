Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 11 ноября, что дата проведения саммита в нормандском формате по-прежнему не известна. Об этом сообщает РИА Новости.

Нет даты встречи и у французского посола в Киеве Этьен де Понсен.

"Пока нет подтверждения дат. Мы все еще работаем над тем, чтобы провести такую встречу в конце ноября", - сказал посол агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее украинский источник, близкий к Офису президента Владимира Зеленского, рассказал изданию "Зеркало недели", что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября.

В ответ на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть эти даты, пресс-секретарь Путина призвал сначала дождаться разведения сил на востоке Украины.

"Пока не имею информации, что разведение (в Донбассе – Ред.) полностью завершено... Давайте дождемся завершения. Даты по-прежнему нет", - сказал Песков.



Ранее "Страна" писала, что глава украинского МИД Вадим Пристайко анонсировал обсуждение вопроса газового контракта с Россией на встрече в нормандском формате.

Также мы приводили заявление штаба ООС, что зимой разведения сил в Донбассе не будет из-за погоды.