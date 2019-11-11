В Санкт-Петербурге начался суд по определению меры пресечения для подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении тела своей 24-летней любовницы доцента университета и известного историка-наполеоноведа Олега Соколова. По словам его адвоката Александра Почуева, сам подследственный настаивает на том, чтобы суд отправил его в СИЗО. Об этом сообщают российские СМИ.

При этом защитник заявляет, что будет добиваться домашнего ареста для Соколова. Также известно, что суд проходит в закрытом режиме.

Олег Соколов в суде по избранию ему меры пресечения. Фото: Znak.com

Фото: fontanka.ru

Напомним, 63-летний историк Олег Соколов выстрелил в свою 24-летнюю любовницу из обреза во время ссоры 7 ноября. Это произошло в квартире историка на набережной Мойки. Он спрятал тело, поскольку на следующий день, 8 ноября, принимал в квартире гостей.

А 9 ноября доцент решил избавиться от трупа, заранее расчленив убитую девушку пилой. Во время процесса выпивал, возможно, поэтому он упал в воду, когда отправился выбрасывать части тела. В ходе обысков в его квартире полиция обнаружила окровавленное тело, отрезанную голову и пилу.

Ранее "Страна" сообщала, что озвучены подробности допроса преподавателя из Петербурга, который расчленил 24-летнюю любовницу.

Также мы списали, что питерскому историку, расчленившему любовницу, назначили психиатрическую экспертизу.