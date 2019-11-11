Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что при строительстве космодрома "Восточный" были похищены 11 млрд рублей - это примерно каждый десятый рубль из выделенных на стройку. Об этом сообщает "Интерфакс".

В Кремле отметили, что почти треть украденной суммы была возвращена.

"Всего (при строительстве Восточного - Ред.) было похищено - установлено, что было похищено - 11 млрд рублей. Возвращено 3,5 млрд рублей. Всего в общем объеме на строительство "Восточного" был выделен 91 млрд рублей. Из них освоено 66 млрд рублей", - сказал Песков.

По его словам, из 19 объектов не завершено строительство пяти. Песков также коротко рассказал, как продвигается расследование краж.

"На первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, потом они были объединены в 32 дела. Затем, на следующей стадии, Следственный комитет выделил 21 уголовное дело и уже передал в суд", - объяснил пресс-секретарь.

Он добавил, что всего по делам о кражах на строительстве космодрома осуждено 32 человека.

На вопрос журналиста, стоит ли ждать новых уголовных дел, Песков ответил, что сейчас в работе у СК находится пять уголовных дел.

Также Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе расследования хищений на "Восточном" и хода расследования.

Ранее "Страна" писала, что правительство РФ выразило недовольство темпами строительства космодрома, а глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обиделся на критику и написал резкий пост в соцсети.

Также мы рассказывали, что в сентябре в России обезвредили группу из 50 вандалов, которые хотели проникнуть в цеха "Роскосмоса".