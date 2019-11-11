Шестой апелляционный суд Киева удовлетворил жалобы митрополита Черкасского ПЦУ Олега Яременко и Министерства культуры Украины относительно решения первой инстанции о приостановлении ликвидации УПЦ КП, передает УНН.

Суд постановил апелляционные жалобы Яременко и Министерства культуры Украины удовлетворить, а постановление Окружного административного суда Киева о приостановлении ликвидации УПЦ КП отменить.

4 сентября 2019 года Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата о приостановлении ликвидации УПЦ КП.

Напомним, что в Киеве сторонники УПЦ КП под дождем проводят Крестный ход против ликвидации своей церкви.

Также мы писали о том, что глава УПЦ КП Филарет позвал сторонников на майдан против ПЦУ и Минкульта.