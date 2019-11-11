Сторонники УПЦ Киевского патриархата, которые сегодня проводят крестный ход против ликвидации своей церкви, от здания суда опять пришли на улицу Банковую к Офису президента. Об этом передает корреспондент "Страны".

В начале Крестного хода в нем участвовали около 100 человек. К Офису явилось почти в два раз меньше людей - около 50 верующих. Перед ними выступил епископ Васильковский Андрей - управляющий делами УПЦ КП.

"То, что произошло в шестом Апелляционном административном суде, - это произвол судей, это показатель бездействия полиции. Были задержаны два священника и трое верующих. Вместо того чтобы защищать свой народ, они его арестовывают. Почему они не арестовали полицейских, которые избивали людей? Судей, которые не допускали людей на суд? Это означает, что они выполняют заказ и не хотят, чтобы об этом знало общество. Мы просим президента Владимира Зеленского отреагировать на этот произвол, на нарушение конституционных прав граждан нашей страны... Захватывают наши храмы... Мы будем здесь до тех пор, пока к нам не выйдут и не услышат наши просьбы", - пообещал церковник.

Фото: Cтрана

Напомним, ликвидация УПЦ КП фактически началась в декабре прошлого года одновременно с созданием ПЦУ, в которую и влился Киевский патриархат Филарета. В июле 2019 года в Министерстве культуры заявили о прекращении существования УПЦ КП.

Однако после поражения Петра Порошенко на выборах Филарет заявил, что не будет ликвидировать УПЦ КП, так как Константинопольский патриархат при предоставлении томоса ПЦУ нарушил договоренности о реальной независимости украинской церкви.

Филарет подал в суд иск против Министерства культуры. Сегодня иск УПЦ КП слушается в киевском Апелляционном суде.