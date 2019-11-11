Зеленский заявил, что иностранцы смогут покупать землю, если украинцы им это позволят на референдуме
После отмены моратория на продажу сельхозземель покупать землю смогут только украинцы. Иностранцам это позволят исключительно при условии, что им это разрешит народ в ходе референдума. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 ноября в своем обращении в Telegram-канале.
По словам президента, соответствующие поправки внесут в законопроект об открытии рынка земли во время доработки ко второму чтению.
"Между первым и вторым чтением в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будет только у украинских граждан и украинских компаний, основанных исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании имеющие среди учредителей иностранцев, получают право покупать украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе", - сказал Владимир Зеленский.
Также он анонсировал принятие закона, который урегулирует порядок проведения референдумов.
"В ближайшее время ВР разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума, и наконец предоставит украинцам право решать судьбу того или иного очень важного для них вопроса", - сказал глава государства.
Напомним, в повестку дня Верховной Рады внесли законопроект о продаже земли.
Ранее "Страна" писала о том, что нардеп от "Слуги народа" заявил, что президент должен лично внести законопроект о продаже земли, а не давить на депутатов.