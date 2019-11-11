После отмены моратория на продажу сельхозземель покупать землю смогут только украинцы. Иностранцам это позволят исключительно при условии, что им это разрешит народ в ходе референдума. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 ноября в своем обращении в Telegram-канале.

По словам президента, соответствующие поправки внесут в законопроект об открытии рынка земли во время доработки ко второму чтению.

"Между первым и вторым чтением в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будет только у украинских граждан и украинских компаний, основанных исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании имеющие среди учредителей иностранцев, получают право покупать украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе", - сказал Владимир Зеленский.

Также он анонсировал принятие закона, который урегулирует порядок проведения референдумов.

"В ближайшее время ВР разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума, и наконец предоставит украинцам право решать судьбу того или иного очень важного для них вопроса", - сказал глава государства.

Напомним, в повестку дня Верховной Рады внесли законопроект о продаже земли.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп от "Слуги народа" заявил, что президент должен лично внести законопроект о продаже земли, а не давить на депутатов.