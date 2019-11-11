"Звонок о минировании". Пассажиров поезда Харьков - Киев срочно высадили из состава
Сегодня, 11 ноября, неизвестный сообщил в полицию о якобы заминировании поезда №719 Харьков-Киев, который уже находился в пути. Об этом сообщает пресс-служба Укразализныци.
"Для проведения оперативных мероприятий поезд был остановлен в 11:12 на станции Миргород. Пассажиров высадили из поезда. На месте работают представители Нацполиции, ГСЧС, СБУ и военизированной охраны Укрзализныци", - говорится в сообщении.
Кстати, в Украине только метро за последние пять лет "минировали" около 200 раз. А только за 2019 год - уже 20 раз.
Напомним, что несколько дней назад Центральный вокзал в Киеве закрывали из-за поиска взрывчатки.
Также мы писали о том, что под Житомиром из поезда "Киев-Львов" высадили пассажиров и искали взрывчатку.
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