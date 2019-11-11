Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски на складах и на одном из предприятий Государственного агентства резерва Украины. Об этом сообщает в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

По словам Варченко, суд санкционировал обыски, поскольку на складах была обнаружена просроченная продукция. Скопление просрочки допустили руководство и должностные лица Госагентства резерва Украины, ненадлежащим образом исполняющие свои обязанности.

По предварительной оценке, сумма ущерба от действий сотрудников ведомства составляет около 60,5 миллиона гривен.

Скриншот: Facebook/ ol.varchenko

Расследованием занимаются работники Центрального аппарата ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины. Откруто уголовное производство по статье 367 (служебная небрежность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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