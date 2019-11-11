Алла Барановская, жена народного депутата фракции "Слуга народа" Николая Тищенко рассказала, как относится к 22-летней помощнице мужа - модели Марьяне Михолап. Откровениями она поделилась с ведущей программы "Светская жизнь" Екатериной Осадчей.

По словам супруги нардепа, Михолап - ее подруга, к тому же помолвленная. Поэтому она ее не ревнует к супругу.

"Марьяну я знала ранее, до этой кампании. Когда встал вопрос, нужна ли нам помощница, которая ему будет помогать, мы поняли, что она очень хорошо подходит на эту роль. Я женщина хитроватая, у меня все подружки вышли замуж. И Марьяна также обрученная девушка, у нее серьезные отношения. Ну что... Николаю всегда везет. Молодая жена, сейчас молодая красивая помощница. Ну ничего, держимся", - сказала Барановская.

Между тем сам Тищенко высказался по поводу недавнего секс-скандала в Верховной Раде с участием Богдана Яременко, переписывавшегося с проститутками.

"Я вам открою тайну. Все говорят в парламенте, почему так недорого. Он подошел ко мне и говорит: "С такой маленькой зарплатой почему так мало", - рассказал Тищенко.

Также он прокомментировал видео с нардепом "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильей Кивой, на котором политик вроде как мастурбирует.

"О нем вообще слагают легенды. В парламенте называют его Илья @чун", - сказал Тищенко.

Ранее "Страна" писала о том, кого депутаты берут себе в помощники.

Мы также пытались разобраться, мастурбировал Кива в Раде или нет.