НАК "Нафтогаз Украины" добилась ареста счетов компании GazAsia Capital S.A., которая выпускала евроблигации "Газпрома" в японских иенах. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на меморандум нового выпуска еврооблигаций "Газпрома".

В частности, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку объемов газа для транзита.

"С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на 2,018 млрд долл., по результатам двух арбитражей - на поставку и транзит - "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 15 февраля 2019 года судебный пристав постановил запретить ряду компаний, в том числе филиалам крупнейших банков в Люксембурге и Gaz Capital S.A., производить платежи в пользу "Газпрома".

"Нам также известно о приказе судебного пристава, запрещающем GazAsia Capital S.A. производить платежи в пользу "Газпрома", - говорится в новом меморандуме.

Отмечается, что эта SPV-компания разместила 10-летние бонды на 65 млрд иен в декабре 2018 года.

Ранее "Страна" писала о том, что "Нафтогаз" потратил на виртуальное облако миллион долларов.

Также мы сообщали, что "Нафтогаз" разместил семилетние евробонды на $500 миллионов.