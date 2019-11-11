Самой распространенной причиной дорожно-транспортных происшествий в этом году в Украине является превышение безопасной скорости движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.

"Хотел бы заметить относительно самых распространенных причин дорожно-транспортных происшествий в этом году, которые непосредственно стали предпосылками тяжелых последствий. Это, прежде всего, превышение безопасной скорости движения. У нас это 34% всех ДТП с пострадавшими. Это нарушение правил маневрирования - более 22%, нарушение правил проезда перекрестков - почти 8,5%, несоблюдение безопасной дистанции - 7,5%, нарушение проезда на пешеходном переходе - 6%, и управление в состоянии опьянения - 5%", - сказал Белошицкий.

Отмечается, что самыми распространенными видами ДТП, которые случились в этом году, являются столкновение, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие, наезд на пешехода и съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, что под Киевом в ДТП погибли двое детей и взрослый.

Также мы писали о том, что в селе под Киевом насмерть разбился 14-летний подросток на отцовском внедорожнике.