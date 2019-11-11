В "Слуге народа" настоящий осенний беби-бум. За последний месяц пополнение в семье произошло у троих депутатов: 40-летнего Давида Арахамии, 23-летнего Святослава Юраша и 30-летнего Романа Грищука.

Также в парламент на работу ходит беременная депутат 29-летняя Анна Скороход. Именно та, которая расплакалась в парламенте, когда коллеги не захотели рассматривать ее правки к законопроекту об анбандлинге - реструктуризации "Нафтогаза".

В тот день Анна Скороход не смогла сдержать слез: "Знаете, такое чувство, что тут происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что хочу пройтись по своим правкам, значит, хочу это сделать. А не чтобы кто-то подходил и говорил мне: "Перестань их подавать".

По информации "Страны" ее успокоил тогда рядом сидящий Алексей Кучеренко ("Батькивщина"), экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Это он попросил ее не нервничать, уточнив, что ей в скором времени рожать.

Будущая мама Анна Скороход комментировать свое интересное положение не хочет.

"Не хотелось бы, чтобы тема ребенка стала всеобщей. Спасибо за понимание, - сказала она "Стране" и уточнила, что будет работать в парламенте вплоть до родов. - Я в декрет не собираюсь".

Как мы уже писали, гражданский муж депутата - Алексей Алякин, который является бизнес-партнером предпринимателя Павла Фукса. Господин Алякин - экс-владелец российского банка "Пушкино". Его сначала задержали украинские правоохранители по запросу из России, но потом отпустили.

В Украине он является владельцем строительной компании "Прогрес Буд" в Борисполе (Киевская область) - том самом, где заместителем директора работала Анна Скороход.