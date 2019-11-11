11 ноября Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабмине и назначил на его место Алексея Перевезенцева, который работал в министерстве экономики при двух президентах - Викторе Януковиче и Петре Порошенко.

А теперь будет представлять президента Зеленского. "Страна" узнала, что о нем известно.

Что известно о новом представителе Зеленского

Алексею Перевезенцеву 40 лет. Биографических данных о нем немного, они начинаются с 2007 года, когда он участвовал в парламентских выборах от БЮТ, но не прошел в Верховную Раду.

В 2010-2012 годах возглавлял отдел Нацагентства по вопросам подготовки и проведения Евро-2012, деятельность которого курировал Борис Колесников.

В 2012 стал директором юридического департамента министерства развития экономики и торговли при министре Игоре Прасолове во время правительства Николая Азарова.

При этом мониторинговая миссия #ДоброЧесно отмечала, что несмотря на госслужбу, Перевезенцев продолжал иметь тесные связи с бизнесом.

В 2013 стал членом наблюдательного совета "Нафтогаза".

С 2015 по 2018 год вернулся в Министерство экономразвития и торговли. Занимал должности государственного секретаря и директора юридического департамента. На раннем этапе службы в министерстве он выполнял обязанности советника министра, которым тогда был Айварас Абромавичус.

В 2016 году продолжил работу советника уже при новом министре Степане Кубиве, который считался квотой Порошенко в правительстве. Официально его избрала независимая комиссия с представителями разных ветвей власти, но ходила информация, что Перевезенцев на тот момент был кандидатом от Администрации президента Петра Порошенко.

Семья

Алексей Перевезенцев разведен. Его бывшая супруга - Людмила Сушко. Она работает судьей в Апелляционном суде Клева и области. Есть сын Юрий.

Дед Алексея Перевезенцева - Леонид Гончаров - застройщик, владелец компаний "Лигобуд" и "Укрмонолитспецбуд". Алексей Перевезенцев был его бизнес-партнером.

Мать Перевезенцева - председатель наблюдательного совета ПАО "Лигобуд", владелица отеля "Воздвиженский".

Декларация

В его декларации, поданной в сентябре 2019 года, квартира в Киеве площадью 72,8 кв м, дачный дом в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области (58,2 кв м), дом в Макеевке Белоцерковского района Киевской области (49,7 кв м), офис в Киеве площадью 76,1 кв м. А также 12 машиномест в Киеве общей площадью 177,6 кв м. Гараж на Позняках и земельный участок в Новоселках - 571 кв м.

В декларацию внесены одни часы Breguet без указания стоимости.

В автопарке указаны два авто: Toyota Land Cruiser 200 (2011 года) - куплена за 401 тыс грн, и ГАЗ 21 (1965 года), купленный в 2011 году за 8 тыс грн. В 2018 году в декларации также была SKODA Octavia 2007 года выпуска.

В прошлом году в Минэкономики он получил 1 155 463 грн зарплаты за год. Перевезенцев также внес в декларацию 90 тыс грн дохода, полученного за продажу движимого имущества, возможно, от продажи авто. Наличные средства: 50 тыс долларов и 150 тыс грн.

Среди финансовых обязательств он указал 120 тыс грн в год в качестве алиментов бывшей супруге Людмиле Сушко.

Болельщики и федерация керлинга

В декларации имеется и информация о членстве Перевезенцева в общественных организациях. Он президент общественной организации "Всеукраинская Федерация керлинга".

Керлинг - командная спортивная игра на ледяной площадке. Участники двух команд поочередно пускают по льду специальные тяжелые гранитные снаряды в сторону размеченной на льду мишени. В каждой команде по четыре игрока.

Перевезенцев входит в совет еще одной общественной организации - Объединение футбольных болельщиков "Украина 2012". Последнее объединение возглавляет Валерий Жалдак, который в 2016 году выиграл конкурс на должность директора департамента международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции в МЭРТ, там же, где работает Перевезенцев.