Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук отмечает, что работа относительно изменений в Конституцию Украины по децентрализации завершается. Об этом он сказал во время Согласительного совета, пишет УНИАН.

"Завершается работа относительно изменений в Конституцию Украины, которые касаются децентрализации власти", - отметил Стефанчук.

Кроме того, по его словам, неоднократно с депутатами разных фракций обсуждался вопрос о внесении изменений в Регламент по оптимизации пленарной работы. "Определить два этапа: это дебатная основа и принятие решений", - пояснил Руслан Стефанчук.

Напомним, что Зеленский приказал до 1 декабря подготовить изменения в Конституцию по децентрализации.

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