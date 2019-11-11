И мужа затащила. Первая леди Украины попала на обложку модного женского глянца
Первая леди Украины Елена Зеленская появится на обложке декабрьского номера украинской версии журнала "Vogue". Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте издания.
Пресс-служба журнала показала в соцсети, как будет выглядеть обложка с супругой Владимира Зеленского. Для обложки редакторы выбрали черно-белый снимок с семьей президента в полном составе.
Елена, Владимир, их дети Александр и Кирилл сфотографированы в движении. Семья удаляется прочь от фотографа в поле. При этом Елена оборачивается на камеру.
Фото: Instagram/ vogue_ukraine
На первой леди надето элегантное длинное и широкое пальто строгого кроя. В "Vogue" показали и другие снимки из фотосессии Зелнской.
Фото: Instagram/ vogue_ukraine
Номер журнала с женой президента появится в продаже 18 ноября.
Видео: YouTube/ Vogue UA
Ранее "Страна" рассказывала, что Зеленская предпочитает носить дорогую брендовую обувь.
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