Первая леди Украины Елена Зеленская появится на обложке декабрьского номера украинской версии журнала "Vogue". Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте издания.

Пресс-служба журнала показала в соцсети, как будет выглядеть обложка с супругой Владимира Зеленского. Для обложки редакторы выбрали черно-белый снимок с семьей президента в полном составе.

Елена, Владимир, их дети Александр и Кирилл сфотографированы в движении. Семья удаляется прочь от фотографа в поле. При этом Елена оборачивается на камеру.

Фото: Instagram/ vogue_ukraine

На первой леди надето элегантное длинное и широкое пальто строгого кроя. В "Vogue" показали и другие снимки из фотосессии Зелнской.

Фото: Instagram/ vogue_ukraine

Номер журнала с женой президента появится в продаже 18 ноября.

Видео: YouTube/ Vogue UA

Ранее "Страна" рассказывала, что Зеленская предпочитает носить дорогую брендовую обувь.

Также мы писали о брючных костюмах первой леди.