Первый полностью электрический самолет представлен Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщает Reuters.

Самолет продемонстрировали публике в пятницу в Калифорнии. X-57 Maxwell разрабатывали с 2015 года.

Х-57, который базируется на 4-местном самолете, имеет по 7 пропеллеров на каждом крыле. Их приводят в движение электромоторы, питаемые литий-ионными батареями разработки NASA.

При взлетах и посадках будут работать все пропеллеры. Однако в полете будут задействованы только более крупные пропеллеры на концах крыльев.

Maxwell станет первым пилотируемым X-самолетом агентства, разработанным за два десятилетия.

Последняя модификация самолета будет иметь более узкие и легкие крылья, оснащенные в общей сложности 14 электрическими двигателями - шесть меньших "подъемных" подпорок вдоль передней кромки каждого крыла, плюс два более крупных "круизных" подпорки в кончик каждого крыла.

Подъемные винты будут активированы для взлета и посадки, но втянуты во время круизного полета.

Одной из проблем является усовершенствование аккумуляторных технологий для накопления большего количества энергии для расширения дальности полета самолета с более быстрой перезарядкой.

Из-за текущих ограничений батареи, дизайн Максвелла предназначен для использования на коротких рейсах в качестве воздушного такси или пригородного самолета для небольшого количества пассажиров.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как в Египте загорелся украинский самолет с почти 200 людьми на борту.

Также мы сообщали, что сообщение о захвате самолета в аэропорту Амстердама оказалось ошибкой пилота.