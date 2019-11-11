NASA показало первый электрический самолет с 14 пропеллерами. Видео
Первый полностью электрический самолет представлен Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщает Reuters.
Самолет продемонстрировали публике в пятницу в Калифорнии. X-57 Maxwell разрабатывали с 2015 года.
Х-57, который базируется на 4-местном самолете, имеет по 7 пропеллеров на каждом крыле. Их приводят в движение электромоторы, питаемые литий-ионными батареями разработки NASA.
При взлетах и посадках будут работать все пропеллеры. Однако в полете будут задействованы только более крупные пропеллеры на концах крыльев.
Maxwell станет первым пилотируемым X-самолетом агентства, разработанным за два десятилетия.
Последняя модификация самолета будет иметь более узкие и легкие крылья, оснащенные в общей сложности 14 электрическими двигателями - шесть меньших "подъемных" подпорок вдоль передней кромки каждого крыла, плюс два более крупных "круизных" подпорки в кончик каждого крыла.
Подъемные винты будут активированы для взлета и посадки, но втянуты во время круизного полета.
Одной из проблем является усовершенствование аккумуляторных технологий для накопления большего количества энергии для расширения дальности полета самолета с более быстрой перезарядкой.
Из-за текущих ограничений батареи, дизайн Максвелла предназначен для использования на коротких рейсах в качестве воздушного такси или пригородного самолета для небольшого количества пассажиров.
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