В YouTube опубликован отрывок трансляции матча Шахтер - Динамо, в ходе которого произошел расистский скандал.

На видео четко слышно, как сектор фанов киевлян "укает" (как это делают обезьяны), в адрес капитана Шахтера Тайсона.

Обращает на себя внимание, что футболисты Динамо не поддержали поведение своих болельщиков.

Вратарь киевлян Георгий Бущан первым подбегает к сектору и кричит им: "Успокойтесь, бл@ть". А полузащитник Виктор Цыганков движением рук также просит их утихомириться.

Когда Тайсон начинает плакать, двое игроков Динамо подходят и обнимают его. После этого судья останавливает игру на три минуту.

Шахтер - Динамо. Видео расистского поведения фанов киевлян

Инцидент прокомментировали и в Шахтере, и в Динамо.

Тренер горняков Луиш Каштру сказал: "Проявления расизма просто недопустимы. Это было, есть и будет позором для всех. Все вместе мы должны бороться против этого – ежедневно, ежеминутно и ежесекундно". После этих слов он удалился с послематчевой пресс-конференции в знак протеста.

ФК Динамо тоже опубликовал заявление. Руководство столичного клуба отметило, что вина их болельщиков еще не доказана.

Сам Тайсон сегодня опубликован эмоциональный пост по поводу случившегося: "Я люблю свою расу, я бьюсь за цвет. Что бы я ни делал, это все для нас, для любви. Я никогда не буду молчать при встрече с таким бесчеловечным и подлым поведением".

Подробно о скандале; реакция игроков, болельщиков и пользователей соцсетей - в нашем материале: "В Европе за такое не пускают на стадионы пожизненно". Что известно о расистском скандале на матче Шахтер-Динамо.