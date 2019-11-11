Тренер популярного проекта о похудении и здоровом образе жизни "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, поделилась рецептом здорового перекуса для школьника. На своей странице в Instagram она написала, что можно дать с собой школьнику.

"Вы спрашивали, что даю деткам в школу. Очень вкусный вариант завтрака и перекуса, есть у меня в программе похудения", - пишет коуч "Зважені та щасливі".

Итак, вот рецепт "Омлета в лаваше": "Два яйца взбить вилкой, добавить зелень (можно абсолютно любую). На раскаленную сковороду без масла положить один лист цельнозернового лаваша (или обычного), вылить смесь яиц и зелени, посыпать моцареллой (или любым другим сыром), накрыть вторым листом лаваша. Закрыть крышкой. Выпекать по несколько минут с каждой стороны на медленном огне".

Перед подачей лаваш можно разрезать на аккуратные треугольные бутерброды. Эта идея оформления принадлежит участнице проекта похудения Татьяне Гончарук.

В комментариях пользователи благодарят Боржемскую за идею второго завтрака в школу и пишут, что уже опробовали рецепт в своей семье. "Отличный вариант завтрака", "Я тоже похожее делаю. Только в духовке и взбитые яйца, добавляю кефир. Уплетают с удовольствием", "спасибо за рецепт, обязательно попробую", - пишут ей мамочки.

Омлет в лаваше Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Отметим, что Марина Узелкова-Боржемская доказывает на своем примере, что быть здоровым и подтянутым можно в любом возрасте. Нередко ей приходилось и самой сбрасывать лишние килограммы. Так, после первых родов она набрала лишние 20 кг, но уже через полгода благодаря изнурительным тренировкам и правильному питанию она вернулась в свою форму.

Во время второй беременности тренер до 7 месяца занималась на беговой дорожке и работала с клиентами. Тогда она набрала 4 килограмма за 9 месяцев.

Для Боржемской участие в проекте уже четвертое по счету.

Тренеры проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская и Иракли Макацария

Напомним, в предыдущем эфире шоу "Зважені та щасливі" покинул Руслан Садовой. Ему 40 лет, он вдовец и один воспитывает 9-летнюю дочку и 11-летнего сына. Мужчина мечтает сбросить лишний вес, чтобы познакомиться с женщиной и создать полную семью.

Как сообщала "Страна", еще одна участница проекта, похудевшая до неузнаваемости, рассказала, как изменилась ее жизнь. Наталья Кириленко признается, что основная заслуга ее успеха - работа с тренером Ираклием Макацарией. Он стал человеком, многое изменившим в голове участницы проекта. По словам Наталии, ее проблема была не только в лишнем весе, но и в характере и отношениях с людьми.