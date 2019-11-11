Верховная Рада может в четверг, 14 ноября, рассмотреть и утвердить государственный бюджет на 2020 год. Об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета парламента в понедельник, 11 ноября, сообщает Укринформ.

"На этой неделе предусмотрено рассмотрение вопроса проекта закона о государственном бюджете на 2020 год... Я обращаюсь к Комитету по вопросам бюджета: на своем заседании внимательно рассмотреть и проанализировать представленный правительством проект бюджета на предмет учета тех бюджетных заключений Верховной Рады, которые были предложены в бюджет на 2020 год, и дать заключение о проекте бюджета народным депутатам Украины для того, чтобы, скорее всего, в четверг мы смогли рассмотреть этот важный законопроект и, возможно, если все будет хорошо, поддержать и утвердить бюджет на 2020 год", - сказал Разумков.

Напомним, Верховная Рада 18 октября приняла в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№2000). После этого правительство доработало проект бюджета и 5 ноября внесло его на рассмотрение Рады ко второму чтению.

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При этом "Страна" публиковала главные цифры госбюджета 2020 ко второму чтению.