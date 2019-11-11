Зе-команда постепенно приоткрывает свои замыслы относительно свободы слова в Украине. Ее ждет жесткое регулирование и тотальный госконтроль.

Такие выводы по крайней мере можно сделать из ряда заявлений "Слуг народа".

А на днях они увенчались указом президента Зеленского, который дает старт этому процессу. Он требует до конца года разработать законы по "стандартам новостей" и усилить ответственность журналистов и СМИ за их нарушение.

Судя по более ранним заявлениям функционеров Зе-команды – ответственность будет вплоть до уголовной.

Правда, после того как поднялся скандал – таких норм нет ни в одной европейской стране – первые лица "Слуги народа" и Кабмина стали говорить, что их не так поняли, и никаких драконовских мер против прессы не планируется.

Однако, если проследить, что говорили, а главное – делали новые власти в последние несколько месяцев, то складывается несколько иная картина. "Страна" разбиралась, что готовят в "Слуге народа" для журналистов и как власть планирует зачищать под себя информпространство.

Откровения Потураева

После избрания Зеленского президентом он пообещал развязать "мощную информационную войну". Главным образом – на Донбассе. Однако с тех пор этого региона она коснулась мало. Зато в Киеве баталии развернулись почти сразу.

Всерьез говорить о реформах медиасферы еще летом, накануне парламентских выборов, начал советник Зе-команды Никита Потураев – днепропетровский политтехнолог, работавший в партии Игоря Коломойского "Укроп". Уже будучи кандидатом в депутаты от "Слуги народа" он сделал наброски грядущих изменений.

"Во-первых, нужно обеспечить прозрачность собственности и понимать, за какие деньги СМИ купили. Во-вторых, нужно проводить публичный ежегодный экономический аудит. В-третьих, должна быть независимая редакционная политика в новостях. Для этого мы можем обязать компании предоставлять договор с владельцем о его невмешательстве в редакционную политику", – говорил Потураев.

Он также предложил передать функции Госкомтелерадио Нацсовету по ТВ и расширить запретительно-разрешительные действия этого органа на все СМИ.

"Нацсовет нужно сделать более независимым – формировать его не на основе разных квот, а с помощью независимой конкурсной комиссии. Состав Нацсовета нужно увеличить на одного человека, потому что 8 членов – это возможность заблокировать любое решение. Изменив его, можно изменить и название, – например, Национальный совет по СМИ", – рассказал Потураев.

После победы "Слуги народа" на выборах в Раду власть задумала передать все рычаги по влиянию на медиа новому комитету – по информационной и гуманитарной политике. Его возглавил бывший гендиректор "плюсов" Коломойского Александр Ткаченко. Вошел туда и Потураев. Который дал весьма откровенное интервью о задачах новосозданного комитета.

В нем он повторил тезис, что Нацсовет должен будет заниматься теперь всеми СМИ, а не только телевидением и радио. Включая интернет-сайты, которые новый мега-регулятор сможет блокировать.

"По поводу блокировки веб-сайтов: я считаю, это все должно перейти к регулятору. Если регулятор признает контент незаконным, направленным на подрыв конституционного строя и представляет угрозу территориальной целостности, то, конечно, они должны блокироваться", - говорил нардеп, не уточняя, что блокировка должна проходить через суд, как это предусмотрено сейчас.

Еще одна идея, озвученная новой властью в лице Потураева – это создание критериев "плохого" контента.

"У нас не прописано, что такое вредоносный контент… Нужно выписать критерии такого контента. К примеру, где преступление в том, чтобы толочь воду в ступе о мире. А кто против мира? Все же за мир. И что с этим делать? Пойди докажи, что это то же, что говорят у Скабеевой или у Дмитрия Киселева, или Соловьева.

Например, медведчуковские каналы (речь о "112 Украина", NewsOne и ZiK, которыми владеет соратник Виктора Медведчука Тарас Козак. – Ред.) говорят же о целостности страны, только с особым статусом. Могу ли я сказать, что особый статус – это преступление, если его предыдущая Верховная Рада поддержала? И где у меня доказательства, что это преступление?" – заявил Потураев.

Видимо, такие "доказательства" и собираются прописать в новые законы о СМИ. Тем более, что еще августовские заявления нардепа коррелируются с ноябрьским указом Зеленского, где выписана необходимость создания неких "стандартов".

Все это войдет в большой медиа-кодекс, который заменит остальные законы в этой сфере.

"(Мы готовим) законопроект про аудиовизуальные услуги, который должен заменить собой законы о Нацсовете и о телевидении и радиовещании, печатные СМИ... Чтобы был один большой медийный акт, в котором было бы все, что касается медиа. Потому что когда таких законов десятки, то возникает куча связей, двучтения, трехчтения, тому подобное", – заявил политтехнолог.

При этом Потураев сделал странное заявление о том, что имеют право на существование в Украине только три медиагруппы – Коломойского, Пинчука и Ахметова.

"Я не вижу пока возможности существования в Украине мощных вещателей, кроме четырех: Общественное, "1+1", StarLight (холдинг StarLightMedia объединяет три крупных телеканала из топ-шестерки: ICTV, СТБ, Новый канал. – Прим. ред.), "Украина". Я не о том, что надо закрывать, просто не вижу, где взять деньги для их существования. С рынка? Где их взять?" – сказал советник "Слуги народа", говоря о деолигархизации СМИ – еще одном пункте предполагаемых реформ.

Отметим, что Коломойский, Пинчук и Ахметов, пусть и в разной степени, но все близки к Зеленскому. В то же время Потураев не назвал в числе вещателей, "имеющих право на существование", телеканалы, входящие в медиагруппы, близкие к оппозиции, – "Интер" (владельцы – Фирташ, Левочкин), "112 Украина", NewsOne и ZIK (соратник Медведчука Тарас Козак).

Атака на телеканалы

Интересно, что параллельно с планами Потураева, началась открытая – на уровне президента и Нацсовета – атака на перечисленные выше телеканалы.

Осенью 112 канал лишили цифровой лицензий, по NewsOne Нацсовет обратился в суд о лишении лицензии, а в Раде создают следственную комиссию по законности покупки этих медиа депутатом от "Оппозиционной платформы" Тарасом Козаком.

Как уже рассказывала "Страна", у атаки на телеканалы есть два аспекта.

Первый – это политическая конкуренция. "Слуга народа" пытается лишить "Оппозиционную платформу" ее медиа в преддверии возможного падения популярности Зеленского на юго-востоке Украины, где ОПЗЖ является главным конкурентом "Слуги".

В этом случае уже местные выборы (или же внеочередные выборы в парламент) покажут серьезный прирост популярности "Оппоплатформы" в этом стратегическом регионе на фоне того, что Зеленский во-многом копирует курс Порошенко вопреки ожиданиям многих своих избирателей.

Видимо, чтобы сорвать этот сценарий, медиа, связанные с "Оппоплатформой" и пытаются закрыть.

Второй аспект – это бизнес-конкуренция между телеканалами, а точнее их владельцами. "Медведчуковская тройка" держит уверенное лидерство среди информационных каналов. В этой сфере есть активы у Порошенко и Ахметова. И это рождает смычку между "слугами народа" и олигархами, которые хотят занять освободившуюся ТВ-нишу. Тем более, что Ахметов в ближайшее время запустит свой новостной канал.

О том, что такой консенсус действительно существует, можно увидеть по голосованию Нацсовета за лишение лицензий 112 канала.

Эти разборки показывают, что каких-то деликатных в отношении СМИ медиареформ ждать от новой власти не приходится. И совсем недавно эта гипотеза подтвердилась.

Откровения Бородянского и Ткаченко

6 ноября в Раде прошли первые за десять лет парламентские слушания по защите журналистов от нападений и атак.

Это для нашей страны серьезная проблема: такие случаи практически не расследуются правоохранителями. Причина проста – на журналистов нападают в основном люди, связанные с властью. Что в полуфеодальных украинских реалиях означает их полную безнаказанность.

Казалось бы, тема слушаний обязывала говорить о защите журналистов. Однако выступили представители власти и, что называется, пробили дно.

Первым к микрофону вышел министр по гуманитарной политике Владимир Бородянский. Бывший медиаменеджер Виктора Пинчука заявил, что нужно вводить уголовную ответственность для журналистов.

"Ответственность журналистов за распространение неправдивой и манипулятивной информации должна быть усилена. И это третья часть наших важных изменений, о которых я уже говорил. А именно — введение в законодательство понятий "манипулирования общественным мнением", "манипулирования общественным сознанием" и их критериев , а также введение как административной, так и уголовной ответственности за заказ и осуществления такого манипулирования".

О том, что журналисты должны нести ответственность за фейки, заявил и глава комитета по гумполитике Александр Ткаченко. Одновременно он развил приведенную выше мысль Никиты Потураева, который прочил закрытие многим телеканалам.

"И еще, о влиянии собственников на СМИ. Украина едва ли не единственная страна в Европе, где подавляющее количество частных СМИ являются убыточными. Это, конечно, создает подозрение того, что владельцы влияют на журналистов. В футболе, в УЕФА, уже 10 лет действует принцип так называемого финансового fair play, условно говоря, сколько зарабатываешь – столько тратишь. Если, например, на протяжении трех лет СМИ постоянно являются убыточными, наверное, есть шанс применения определенных санкций", - сказал Александр Ткаченко.

Он допускает, что в таком случае в Украине в эфирах телеканалов станет меньше шоу, сериалов; уменьшится количество информационных телеканалов - но, по его словам, "это будет честный бизнес".

Интересно, что заявил это бывший гендиректор хронически убыточных "плюсов". Из чего стало понятно, что санкции будут применяться скорее всего по произволу властей.

Если резюмировать, то представители правящей команды заявили, что готовят почву для закрытия любого СМИ, а также уголовного преследования журналистов. Ведь понятие манипуляции – весьма широкое, и его можно трактовать как угодно. Что в условиях украинской судебной системы, подконтрольной власти, упростит обвинительные приговоры против медиа.

"Диктаторский" указ Зеленского

Через три дня после скандальных выступлений Бородянского и Ткаченко их практически благословил президент. Владимир Зеленский 9 ноября подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства".

В указе есть пункт и о СМИ. До 31 декабря 2019 документ предписывает разработать и внести на рассмотрение Рады законопроекты по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положения:

о требованиях и стандартах новостей

о механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения

о запрете физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине

об усилении ответственности за нарушение законодательства об информации

То есть обо всем, что говорили ранее Потураев, Ткаченко и Бородянский. Таким образом президент легализовал их обещания закрутить гайки в СМИ.

Это вызвало еще больший скандал. После которого гуманитарный министр поспешил разъяснить указ. Бородянский пообещал, что стандартов новостей никто регулировать не будет. Правда, это еще больше всех обескуражило: кому теперь верить – министру или президенту?

Бородянский поведал, что в планах ввести понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация". Также он анонсировал "введение определений характера информации, как новостная, развлекательная, юмористическая и т. п.".

Свою лепту в толкование указа Зеленского внес и Ткаченко. Он заявил, что пока не знает, как именно будет работать законопроект, который спешно разрабатывают в его же комитете.

На замечание журналиста, что в законодательстве уже есть определение термина "недостоверная информация" и механизмы для привлечения к ответственности за ее распространение, Ткаченко сказал, что речь идет "об ответах на вопросы в конкретном медийном законе".

"Это немножко другие нормативы регулирования и саморегулирования. Мы не знаем ответа на эти вопросы пока. Но мы определили для себя вызовы, которые перед нами стоят. В том числе по дезинформации, фейкам, языку ненависти и другим вопросам, о которых я говорил с трибуны во время парламентских слушаний", – сказал нардеп.

Ткаченко также заявил, что у него пока нет ответа на вопрос, кто и как будет определять, является ли информация фейком и присутствует ли в ней в ней язык ненависти. Но ранее тот же Потураев говорил, что это будет Нацсовет.

"Во-первых, нужно доказать, что та или иная информация является дезинформацией. Во-вторых, если один раз такое происходит – это еще не факт, если, конечно, это не прямой призыв. Но если идет постоянная дезинформация или фейки от одного и того же журналиста или СМИ, тогда уже нужно иметь механизм реакции на такие события", – сказал Ткаченко.

В то же время, по словам парламентария, он пока не знает, какой именно механизм можно применить в таких ситуациях.

"Или [ответственность за] административные нарушения, или штрафы, или лицензии. У меня сейчас конкретного ответа не существует. Есть ли у меня опасения? О том, что я сейчас говорю, нет. Зная, какая идет у нас сейчас дискуссия, о чем мы говорим. Ни в коей мере мы нигде никогда не упоминали о каких-то запретах, цензуре или еще каких-то таких вещах", – заявил Ткаченко.

Он анонсировал презентацию идей законопроекта на заседании возглавляемого им комитета 14 ноября.

"Цель - отжать УМХ и закрыть каналы Медведчука"

Впрочем, в "Слуге народа" нашлись люди, которые дали и менее сбивчивые объяснения происходящему.

Нардеп Александр Дубинский назвал две основных цели указа Зеленского - и последующих усилий гуманитарного блока правительства и Рады.

"Цель этого проекта - отобрать УМХ (с сеткой радиостанций) у Курченко, который является гражданином РФ. И заодно немного пощипать Медведчука, каналы которого здесь формируют информационную политику пророссийского ОПЗЖ", - написал Дубинский в telegram.

Интересно, что атака на УМХ уже началась в конце сентября. Суд передал имущество медиахолдинга Курченко Агентству по управлению активами. Реализация указа президента может открыть новый этап давления на компанию - это попытка закрыть ее из-за того, что фактический владелец находится в Москве.

Правда, с доказательной базой, скорее всего, возникнут сложности. Во-первых, вряд ли получится доказать, что холдинг получал деньги из РФ (в медиасреде общеизвестно, что владелец скорее "доил", чем финансировл свою компанию). Во-вторых, непонятно, как Украина докажет российское гражданство Курченко.

А если и докажет, то, по информации "Страны" от источников в УМХ, формально олигарх не владеет значительной частью своих активов, которые записаны на других людей и цепочки компаний.

Итого в сухом остатке мы можем констатировать, что пакет медиа-законов, который сейчас готовят власти, скорее всего будет включать в себя несколько моментов:

введение понятия "манипуляция информацией" и "фейковой информации" с одновременным введением ответственности (вплоть до уголовной) СМИ и журналистов за ее распространение,

создание нового регуляторного органа, которому передадут широкие полномочия по контролю за всеми медиа (не только ТВ и радио, как сейчас, но и газеты, и интернет-СМИ). Контроль будет включать право отзывать свидетельство госрегистрации СМИ и право блокровать работу медиа (например, через блокировку сайтов через провайдера),

упрощение процедуры закрытия СМИ, которые будут отнесены по тем или иным критериям к пророссийским (получают финансирование из России, имеют среди владельцев граждан России или используют риторику, которую власти сочтут пророссийской).

Отметим, что в совокупности эти пункты приведут к созданию системы тотального контроля за СМИ со стороны властей.

Помешать этому может только жесткая реакция журналистского сообщества и международных организаций.