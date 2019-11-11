Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет прокомментировал свое же собственное предложение отказаться от системы государственной спецсвязи. Чем ее можно заменить, он детально расписал в Facebook.

В начале поста министр отметил, что в СМИ не совсем корректно написали, что он "планирует уничтожить госспецсвязь". Он сказал, что не планирует ее уничтожить, а только предлагает, как можно сделать ее не такой дорогой и более эффективной.

По его словам, на поддержку правительственной связи Украина тратит миллиарды, что стране не по карману. К тому же советскую систему можно заменить на "нечто более эффективное" и надежное.

Далее он предложил выдать руководителям государства специальные смартфоны.

"На эти смартфоны установят мобильное приложение для голосовой и текстовой связи, которая шифруется алгоритмами постквантовой криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантовыми компьютерами). Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi", - объяснил технические детали чиновник.

Затем он еще больше углубился в эти детали, понятные только узким специалистам.

Скриншот: Facebook/ dubilet

Из своих подробных объяснений Дубилет сделал вывод: правильное шифрование гарантирует конфиденциальность и оно более надежно, чем защищенный спецканал. К тому же последний только один и его можно сломать, а современные технологии обеспечивают работу многих каналов, между которыми можно переключаться.

Однако он сделал ремарку, что "здесь тоже могут быть риски, связанные с производителями (Apple / Google и другими)".

Также он между делом замечает, что ничего секретного в разговорах представителей власти, в общем, нет. Поэтому нет смысла содержать для них целую систему связи.

"Выделенные каналы можно оставить только для военных коммуникаций. Но, поверьте, когда, условно, председатель ОГА звонит министру, ничего военного в этих коммуникациях обычно нет", - уверен Дубилет.

На днях "Страна" цитировала другое громкое заявление министра о том, что он попросил предоставить ему государственную охрану, поскольку вокруг него образовались некие зоны напряжения.

Ранее Дубилет объявил о сокращении почти двух тысяч работников Госстата, "чтобы перезапустить экономику Украины".