"Выдать спецсмартфоны". Министр Дубилет подробно объяснил, как можно заменить государственную спецсвязь
Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет прокомментировал свое же собственное предложение отказаться от системы государственной спецсвязи. Чем ее можно заменить, он детально расписал в Facebook.
В начале поста министр отметил, что в СМИ не совсем корректно написали, что он "планирует уничтожить госспецсвязь". Он сказал, что не планирует ее уничтожить, а только предлагает, как можно сделать ее не такой дорогой и более эффективной.
По его словам, на поддержку правительственной связи Украина тратит миллиарды, что стране не по карману. К тому же советскую систему можно заменить на "нечто более эффективное" и надежное.
Далее он предложил выдать руководителям государства специальные смартфоны.
"На эти смартфоны установят мобильное приложение для голосовой и текстовой связи, которая шифруется алгоритмами постквантовой криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантовыми компьютерами). Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi", - объяснил технические детали чиновник.
Затем он еще больше углубился в эти детали, понятные только узким специалистам.
Скриншот: Facebook/ dubilet
Из своих подробных объяснений Дубилет сделал вывод: правильное шифрование гарантирует конфиденциальность и оно более надежно, чем защищенный спецканал. К тому же последний только один и его можно сломать, а современные технологии обеспечивают работу многих каналов, между которыми можно переключаться.
Однако он сделал ремарку, что "здесь тоже могут быть риски, связанные с производителями (Apple / Google и другими)".
Также он между делом замечает, что ничего секретного в разговорах представителей власти, в общем, нет. Поэтому нет смысла содержать для них целую систему связи.
"Выделенные каналы можно оставить только для военных коммуникаций. Но, поверьте, когда, условно, председатель ОГА звонит министру, ничего военного в этих коммуникациях обычно нет", - уверен Дубилет.
На днях "Страна" цитировала другое громкое заявление министра о том, что он попросил предоставить ему государственную охрану, поскольку вокруг него образовались некие зоны напряжения.
Ранее Дубилет объявил о сокращении почти двух тысяч работников Госстата, "чтобы перезапустить экономику Украины".