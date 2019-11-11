Применять кассовые аппараты с 2021 года будут обязаны даже те физические лица-предприниматели, которые не работают с наличными. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в эфире "24 канала".

"Да, действительно, на сегодняшний день, по тем нормам, которые есть в законе, в случае перечисления с банковского счета на банковский счет нужно применять РРО (регистратор расчетных операций, кассовый аппарат, - Ред.)",- сказал Верланов.

Таким образом, с 2021 года кассовые аппараты должны будут использовать не только ФЛПы, которые занимаются торговлей или предоставлением услуг наподобие гостиничных или ресторанных, но и ФЛПы, работающие, например, в сфере ІТ. Ранее при разработке и принятии этих законов в парламенте сообщали, что обязательное использование кассовых аппаратов введут исключительно для ФЛПов, которые работают с наличными.

Напомним, Верховная Рада 20 сентября приняла закон о введении электронного чека. Тогда же народные депутаты выступили за введение кешбека в случае незаконно выданного чека.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине опубликованы нашумевшие законы о кассовых аппаратах и кэшбэке.

Также мы называли топ-5 правил новой жизни для малого бизнеса, которые подписал Зе.