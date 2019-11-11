Сегодня, 11 ноября, в Киеве проходит Крестный ход сторонников УПЦ КП Филарета против ликвидации их церкви. Участники хода прошли до Офиса президента и Кабмина, где передали свои требования, а вот под зданием Киевского Апелляционного суда произошло ЧП.

Представителей УПЦ КП не пустили на заседание, где слушается их иск. Верующим объяснили, что якобы в суде находятся представители ликвидационной комиссии.

После этого между Нацгвардией и сторонниками УПЦ началась массовая драка, верующие попытались штурмом взять здание суда, выбили двери, а нацгвардейцы применили против них слезоточивый газ.

Об этом с места событий передает корреспондент "Страны".

Фото: Cтрана

Как нам стало известно несколько священников были задержаны.

Ранее "Страна" сообщала, что глава УПЦ КП Филарет зовет сторонников на майдан против ПЦУ и Минкульта.