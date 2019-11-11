Стала известна повестка заседаний Верховной Рады на 12-15 ноября, согласно которой парламент кроме всего прочего рассмотрит в первом чтении законопроекты об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Расписание заседаний опубликовано на сайте ВРУ.

Во вторник, 12 ноября, депутаты рассмотрят 11 вариантов законопроекта об открытии земельного рынка. Также в первом чтении будут рассмотрены проекты законов о добровольном объединении территориальных общин, усовершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования, о рынке электроэнергии, о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости, о внесении изменений в Кодекс законов о труде (относительно обеспечения прав работников на личную и семейную жизнь).

Во втором чтении будут рассмотрены проект изменений в закон "Об использовании земель обороны", законопроект о введении среднесрочного планирования содержания автодорог.

В среду, 13 ноября, в первом чтении запланировано рассмотрение законопроектов об уменьшении количества пластиковых пакетов, о снижении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора и проект изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства.

Во втором чтении рассмотрят законопроекты о господдержке малого и среднего предпринимательства в Украине, а также об упрощении лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности.

Во второй половине дня народные избранники будут работать в комитетах, фракциях и группах.

В четверг, 14 ноября, нардепы начнут работу с внесения изменений в состав ВСК по расследованию деятельности телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

В первом чтении они рассмотрят проект изменений в закон "О нотариате", законопроект о стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования.

Парламент намерен внести в повестку дня для принятия решения законопроект о праве военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий (УБД).

Во втором чтении будет рассматриваться законопроект о предоставлении статуса УБД некоторым добровольцам, которые не имели права на это раньше.

Также Верховная Рада планирует создать закрытый госреестр педофилов и снизить ответственность работодателей за неофициальное трудоустройство работников и другие нарушения трудового законодательства.

В планах значится и работа с законопроектом о Бюро финансовых расследований.

Кроме того, нардепы намерены окончательно внести изменения в украинское законодательство в связи с ратификацией соглашения с США о раскрытии украинскими банками информации о счетах американцев в Украине.

На 16:00 запланирован отчет председателя Антимонопольного комитета Украины на тему соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции.

В пятницу, 15 ноября, состоится Час вопросов к правительству.

Во втором чтении парламент рассмотрит проект изменений в Бюджетный кодекс Украины и закон о государственном бюджете на 2020 год.

Кроме того, депутаты намерены урегулировать порядок деятельности Государственного бюро расследований, а также включить в повестку дня и принять решение насчет усиления социальной защиты детей, пострадавших вследствие боевых действий, и налогообложения в рамках формирования цены на природный газ.

"Страна" показывает трансляцию заседания Согласительного совета Верховной Рады.

Ранее мы писали, что нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что президент должен лично внести законопроект о продаже земли, а не давить на депутатов.