"Нафтогаз цифровые технологии" - дочерняя IT-фирма государственной компании "Нафтогаз" - закупила у киевской компании "Де Ново" облачные услуги на 25 млн грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте ProZorrо.

Облако - это виртуальная среда, модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных распределенных в сети серверах.

В тендере был заявлен лишь один участник. Тендерная документация тоже отсутствует. На это обратил внимание сотрудник DX Agent Владимир Поздняков.

"Правда, жаль, что пока нет ни описания, ни ТЗ, ни договора, чтобы проанализировать экономику облака по сравнению с традиционной инфраструктурой. Ну, и странно, что только один поставщик в тендере", - написал Поздняков в Facebook.

Скриншот: Facebook/ volodymyr.pozdniakov

В комментарии к посту Анатолий Вовнюк, который на момент основания "Нафтогаз цифровые технологии" в 2018 году был ее руководителем, сообщил, что группа "Нефтегаз" в части IT развивается именно так, как было запланировано в стратегии.

"...Данная закупка является продолжением планового выполнения заложенных мной инициатив, в частности, замена закупки дорогих серверов под SAP S4HANA на облачные решения. Действительно удивляет отсутствие тендерной документации. При мне она присутствовала во всех тендерах", - оправдался Вовнюк.

Скриншот: Facebook/ volodymyr.pozdniakov

Ранее "Страна" писала, что НАК "Нафтогаз Украины" разместил семилетние еврооблигации на сумму $500 млн под 7,625% годовых.

Также мы цитировали заявление руководства компании о том, что споры с российским "Газпромом" не являются препятствием для нового договора по газу.