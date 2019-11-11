Народный депутат VIII созыва, экс-командир роты в батальоне "Айдар" и ветеран АТО Игорь Лапин вызван на допрос в СБУ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Ну что, друзья? СБУ. Наверное мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских граждан во время прорыва блокады Луганского аэропорта", - написал в соцсети бывший командир роты в батальоне "Айдар".

Фото: facebook.com

Напомним, в начале октября экс-нардеп от "Народного фронта" и ветеран АТО Игорь Лапин призвал добробаты занять позиции на фронте, если ВСУ отведет свои силы.

Также мы сообщали, что блогер Александр Семченко заявил, что его вызывали на допрос в СБУ и теперь могут похитить.