Президент Украины должен взять на себя ответственность и внести законопроект о рынке земли в условиях массового неприятия такой инициативы гражданами. Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат Максим Бужанский.

"Я думаю, что в связи с неоднозначным отношением депутатов к открытию сейчас рынка земли и массовым неприятием этой перспективы гражданами, вопрос такого уровня может инициировать только лично Президент. Внести свой законопроект, и взять на себя ответственность.

Ситуация, в которой это запускают через депутатов, давят на них ради принятия и выставляют их потом крайними, неприемлема", - написал Бужанский.

Напомним, управляющий партнер ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне полагает, что быстрое введение земельной реформы в Украине потенциально может привести к серьезным последствиям.

Также мы сообщали, как Зе-команда в регионах агитирует селян землей торговать, но те ей не верят.