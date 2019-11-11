В сети появилось видео с камер наблюдения, которые запечатлели 63-летнего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова в тот момент, когда он пытался выбросить в реку Мойку останки расчлененной им своей любовницы 24-летней Анастасии Ещенко.

На видео можно рассмотреть, как Соколов выбрасывает пакеты в Мойку. После он еще постоял немного на месте и, вероятно, убедившись, что останки утонули, уходит.

Видео: 24\7 News

Напомним, 63-летний историк Олег Соколов выстрелил в свою 24-летнюю любовницу из обреза во время ссоры 7 ноября. Это произошло в квартире историка на набережной Мойки. Он спрятал тело, поскольку на следующий день, 8 ноября, принимал в квартире гостей.

А 9 ноября доцент решил избавиться от трупа, заранее расчленив убитую девушку пилой. Во время процесса выпивал, возможно, поэтому он упал в воду, когда отправился выбрасывать части тела. В ходе обысков в его квартире полиция обнаружила окровавленное тело, отрезанную голову и пилу.

Ранее "Страна" сообщала, что озвучены подробности допроса преподавателя из Петербурга, который расчленил 24-летнюю любовницу.

Также мы списали, что питерскому историку, расчленившему любовницу, назначили психиатрическую экспертизу.