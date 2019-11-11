Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров, а на его место назначил Алексея Перевезенцева. Соответствующие указы №838/2019 и №839/2019 появились на сайте главы государства.

О причинах увольнения в документах не сказано.

"Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в указе.

О новом представителе Зеленского в правительстве известно, что ему 40 лет. С 2015 по 2018 год он работал в Министерстве экономического развития и торговли, где занимал должности государственного секретаря и директора юридического департамента. На раннем этапе службы в министерстве он одновременно выполнял обязанности советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу советника уже при новом министре Степане Кубиве.

Как сообщала "Страна", 7 ноября президент произвел кадровую перестановку в СБУ, уволив главного следователя Богдана Тиводара и назначив новых глав управлений в шести областях.

Мы также рассказывали о подписании Зеленским указа "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", который прозвали указом о диктатуре.