В Украине собираются отменить обязательный призыв в армию и перевести Вооруженные силы на стандарты НАТО. Об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк в эфире ТСН.

"Это моя персональная цель. Это будет нескоро, это будет не в течение года, но это моя персональная цель - отменить призыв. И это позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая подготовлена и оснащена. И главное - что каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищены права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе за лучших людей", - рассказал Загороднюк.

Видео: ТСН

Ранее "Страна" писала о том, что 1 октября в Украине стартует осенний призыв.

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