В российской столице произошла жуткая трагедия. Здесь женщина внезапно выбросилась с девятого этажа многоквартирного дома вместе со своими детьми. Об этом сообщает новостной интернет-проект Mash.

Трагедия произошла сегодня, 11 ноября, примерно в 08:50 в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы.

Уже установлена личность женщины: это 36-летняя Людмила Соколова. Сама она и ее 9-месячная дочь Анна погибли. Старший ребенок Соколовой, мальчик по имени Дмитрий, выжил. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Семья Соколовых. Фото: mash.ru

Также известно имя главы семьи - это Виталий Соколов, который работает механиком.

Предварительно выяснены некоторые обстоятельства происшествия. Утром Виталий, как обычно, вышел на работу. Оставшись одна, Людмила вызвала скорую помощь. Она пожаловалась на недомогание дочки Ани, снижение у ребенка аппетита и общую вялость. Когда врачи приехали, дверь им никто не открыл. По неизвестным причинам Соколова решила выпрыгнуть из окна с детьми. Она оставила предсмертную записку с просьбой не сажать мужа в тюрьму за ее поступок.

Известно, что Виталий находится в состоянии шока, им занимаются врачи.

Съемки с места трагедии. Видео: YouTube/ Наталья Ошлокова

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Следственный комитет возбудил уголовное по статье "Убийство".

В начале октября "Страна" рассказывала, что в Киеве больная раком женщина выбросилась из окна, чтобы прекратить мучения. А неделю назад в Сумах студентка одного из вузов выпрыгнула из окна общежития на 8-м этаже.