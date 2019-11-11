Капитан донецкого Шахтера Тайсон, оказавшийся в центре расистского скандала на стадионе во время матча 14-го тура украинской Премьер-лиги с киевским Динамо (1:0), выступил с заявлением.

"Я люблю свою расу, я бьюсь за цвет. Что бы я ни делал, это все для нас, для любви. Я никогда не буду молчать при встрече с таким бесчеловечным и подлым поведением.

Мои слезы были вызваны возмущением, отрицанием происходящего и беспомощностью, ведь я ничего не мог сделать в тот момент. Но нас учили быть сильными и бороться. Бороться за свои права и равенство. Моя роль - бороться, поднять голову и не прекращать борьбу. В обществе недостаточно не быть расистом - мы все должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения.

И спасибо всем за слова поддержки. Мы продолжим бороться. Нет расизму!" - написал Тайсон в Instagram.

Фото: instagram.com

Как сообщалось, матч Шахтер - Динамо омрачил расистский скандал. Фаны Динамо "ухали", как обезьяны, в адрес капитана горняков Тайсона, а также кричали грубые ругательства. Бразилец расплакался и показал болельщикам средний палец, из-за чего был удален с поля.

Также мы сообщали, что с официальными заявлениями выступили и в Динамо, и в Шахтере.