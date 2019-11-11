Новый глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, которого избрали вчера во время партийного съезда, еще несколько лет назад проводил тренинги по "лайкогогике".

Во время выступления перед публикой, он пояснял, что новое направление педагогики - о том, как обучать современное поколение Y и Z, "возникло у него в голове", а педагогов во время своей лекции он называет лайкогогами.

Основными же принципами новой науки Корниенко назвал селфи, компьютерные игры, "лайки" и проактивность. Он также предложил перейти на систему онлайн-обучения, чтобы не строить новые колледжи. А всех украинцев переобучить в программистов, чтобы они получали зарплаты в долларах и пересели с метро на дорогие авто.

Идеи Корниенко о "лайкогогике"

Лайкогогика - не наука о том, как увеличить количество лайков на свои фото и видео в соцсетях или накрутить число подписчиков. В 2015 году Александра Корниенко озарило, что принципы соцсетей можно внедрить в педагогику: вместо обозначения ошибок красной ручкой он предлагает подчеркивать зеленым фломастером хорошие идеи учащихся и говорит о том, что современное поколение лучше хвалить, а не критиковать.

Так, на просторах YouTube можно найти запись от 28 ноября 2015 года, где коуч рассказывает про новую науку - лайкогогику. Сам он дает такое определение дисциплине: "Лайкогогика - это наука будущего. Это новая наука и практика о том, как обучать новое поколение".

И делает отсылку на исландскую певицу Бьорк и ее мультимедийный проект Biophilia, когда дети изучали природу посредством гаджетов и обучающих воркшопов.

На экране был представлен также слайд, где ученики с компьютерами вместо голов слушают преподавателя. Учитель изображен в виде тлеющей свечи и рассказывает о строении электрической лампы.

Корниенко рассказывает о том, что новое поколение (до 22 лет) учатся иначе. И проблема, по его словам, не в новых подходах обучения, а в другой идентичности.

"Мы можем технически освоить, что с новыми детьми нужно как-то по-новому... вот есть раз-два-три как по-новому... и мы будем так делать, но это не будет помогать, потому что мы не такие. Мы вот такие", - поясняет смысл картинки на экране Корниенко.

Также Корниенко предлагает "погружаться в тему" лайкогогики, посредством разграничения типов поколений. Так, он акцентирует внимание на последних двух типах - так называемом generation why "Y" и "Z", которые сильно связаны с Интернетом и развитием технологий. "Мы являемся или их представителями или это наши дети", - говорит автор тренинга.

Первое Y-поколение - это "поколение Сети", "поколение Миллениум", "поколение Next", которые родились - в 1983-2003 годах. "Это люди, которые могут делать много всего. У них может быть низкая приверженность к компании, потому что они часто меняют работу и даже сферу. Их запросы к жизни часто не соответствуют тому, что они могут представить. Из плюсов - более широкое мышление благодаря интернету. Более простая коммуникация, особенно посредством сети и глобализация", - дает краткую характеристику этому поколению тренер Корниенко.

И Z-поколение - это "Цифровое поколение", "поколение XD" - рожденные в 2003 году и младше. "Это школьники и студенты, которые родились с мобильным устройством. Вместо схемы взросления "детство-отрочество-взрослая жизнь" появился этап 12-летки Tween, есть молодые взрослые Young adult (14-16 лет) и др. Таких людей около 2 млрд. Однако какого-то системного подхода, связанного с образованием, пока нет. Я считаю, что очень круто, что он возник в Украине, у меня в голове. Это подтверждение того, что мы находимся на острие... Я пока что с ним ничего не делал, просто его придумал и дальше развиваю", - говорит Александр Корниенко.

Новому поколению нужно ставить "лайк"

Ключевая часть выступления посвящена тому, что может вовлечь в образование поколение Z. Основные принципы "лайкогогики", которые и сейчас по наитию соблюдаются многими педагогами - это поддержка и похвала.

"В соцсетях нет кнопки "анлайк". Можно отменить "лайк", но поставить "фу" нельзя". Facebook думает об этом, проводится маркетинг, изучают и понимают, что не зайдет. Это говорит о том, что для современного поколения - Generation Z - кнут как-то хуже работает. Только нужно к прянику ближе вести. Для советской педагогики (а у нас сейчас, к сожалению, советская педагогика) эта новость плохая. Потому что у нас красная ручка - от всего для всего. Тут как бы надо осваивать зеленые фломастеры. То есть подчеркивать хорошее зелеными фломастерами, синими, фиолетовыми, оранжевыми... Но красную ручку потихоньку забывать", - говорит коуч по "лайкогогике".

Второй пункт - Gamification (с англ. "обучение на видео играх"). "Видеоигра - это понятный способ контакта с миром. Есть куда развиваться", - говорит Корниенко.

При этом Корниенко рассказал, что его тетя, которая работает учительницей в сельской школе, начала применять геймификацию на уроках, когда он рассказал ей про лайкогогику. "Она вывесили большой лист ватмана и нарисовала, у кого какие оценки и переставляла людей на этом ватмане выше-ниже. Это рейтинг, который все видят каждый день. Это дало некоторые результаты. Некоторые дети начинали учиться лучше, не желая проигрывать", - рассказал нынешний "Слуга народа".

Третий момент - пробовать. Нынешнее поколение - не аналитическое, которое будет долго сидеть и обсуждать. Оно проактивное. Диктуется активностью в интернете и соцсетях. Для некоторого прорыва в сфере образования Корниенко предлагает изменить внешний вид аудитории, где учатся студенты. В пример он привел неудобные аудитории КПИ, где учился сам: "Думаю, что революция в высшем образовании в Украине будет, когда уберут эти парты длинные и железные. Вместо этого поставят нормальные стульчики, которые становятся в круг и можно групповой работой заняться".

Селфи как философия самофиксации. По словам Корниенко, селфи можно сравнить с популярными когда-то бумажными дневниками, которые все вели. "Вначале был ЖЖ, потом блоги, постепенно все скатилось в уменьшенную форму фотографии. Это важный момент для обучения поколений Y и Z, потому что они смотрят, что было правильно или неправильно, сравнивая себя с собой прошлым. Это тренд.

Украина - флагман нового образования

Корниенко говорит о том, что состояние нашего образования можно описать словами: "Больной скорее мертв, чем жив".

"Это хорошо, потому что переделывать хорошосуществующее очень тяжело, а строить что-то новое - значительно легче", - говорил он.

Он также предлагает описать смысл украинского образования цитатой, принадлежащей его авторству: "Немотивированные люди в несамых лучших условиях обучают еще больше немотивированных людей потому, что им вряд ли понадобится в жизни".

Скриншот: youtube.com

При этом во время своей презентации Корниенко выводит на очередной слайд слова советского педагога-новатора Василия Сухомлинского, который первым внедрил развивающие методы и игровые формы обучения: "Кто-то считает, что игра - это лишь развлечение, и незачем тут думать - все просто. А я уверен в том, что это одно из самых сложных педагогических вопросов, от правильного понимания которого зависит весь процесс и воспитания, и образования".

И вот как трактует слова классика Корниенко: "Если зачеркнуть, что это Сухомлинский, это может быть Кен Робинсон, какие-то специалисты-методологи Action Learning ("Обучение действием") и т.д. А это Сухомлинский сказал Васыль Олександровыч, на трудах которого обучается наша педагогика, но почему-то берет не все хорошее", - посмеиваясь, говорит Корниенко.

Этим он завершил свое выступление, заявив, что появляется все больше адекватных педагогов. "Я уверен, что не нужно 5 лет учиться, чтобы "кодить" (стать программистом, - Прим.), это лишнее совершенно. Кодить можно научиться за 2 месяца. Половина Киева это делает и потом пересаживается с метро сразу же на дорогую машину, потому что зарплаты в долларах у программистов. Я даже дальше думаю - не надо строить колледжи, надо онлайн-способом обучить всю страну кодить и будет очень простой лайкогогичный способ зарабатывать доппродукт", - заключил Корниенко, приведя в пример известных молодых украинцев из списка Forbes.