В Украине - Мельники, в Германии - Мюллеры, а в Британии - Смиты. Лингвисты назвали самые распространенные фамилии в Европе. Карта
Чешские лингвисты проанализировали миллион фамилий и составили карту самых распространенных по странам Европы. К примеру, в Украине наиболее часто встречающейся фамилией оказалась - Мельник. Ее носители чаще всего проживают в западной части страны.
Исследователи утверждают, что в Украине сейчас около 174 000 Мельников. Второе место заняла фамилия Шевченко. Люди с этой фамилией проживают во всех регионах Украины. Кстати, в 1990-е Шевченко удерживали первенство. На третьей ступени фамилия - Бойко. Об этом пишет Jakubmarian.
Также названы самые распространенные фамилии Европы. Например, в Польше наиболее распространенной стала - Новак. В Германии - Мюллер, в Италии - Росси, во Франции - Мартин, в России - Смирнов, а в Великобритании - Смит.
Фото: jakubmarian.com
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