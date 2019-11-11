Чешские лингвисты проанализировали миллион фамилий и составили карту самых распространенных по странам Европы. К примеру, в Украине наиболее часто встречающейся фамилией оказалась - Мельник. Ее носители чаще всего проживают в западной части страны.

Исследователи утверждают, что в Украине сейчас около 174 000 Мельников. Второе место заняла фамилия Шевченко. Люди с этой фамилией проживают во всех регионах Украины. Кстати, в 1990-е Шевченко удерживали первенство. На третьей ступени фамилия - Бойко. Об этом пишет Jakubmarian.

Также названы самые распространенные фамилии Европы. Например, в Польше наиболее распространенной стала - Новак. В Германии - Мюллер, в Италии - Росси, во Франции - Мартин, в России - Смирнов, а в Великобритании - Смит.

Фото: jakubmarian.com

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