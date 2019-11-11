На съезде "Слуги народа" 10 ноября новый глава Александр Корненко заявил, что либертарианская идеология, о которой в партии заявляли ранее, будет дорабатываться, поскольку не всем нардепам близки данные идеи.

По его словам, "надо искать, какие-то компромиссы между либеральными и социалистическими идеями".

Это заявление бурно обсуждают в соцсети. Пользователи гадают, что же имели в виду в партии и как это отразится на украинцах. "Страна" собрала разные мнения.

"У богатых они всё будут отбирать, как при социализме. У у бедных - как при либертарианстве", - шутит журналист Игорь Бурдыга, напоминая, что ранее в "Слуге народа" заявляли, что их идеология - либертарианство, которое заключается в полной экономической свободе и минимальном влиянии государства.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина напомнила, как после выборов идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук заявил о либертарианстве, но затем партия начала понемногу "отползать", поскольку, возможно, Стефанчук вообще сказал это "от себя".

"...Нынче новоизбранный глава партии СН Александр Корниенко сказал, что они "отойдут от либертарианства". Цитата настолько прекрасна, что не могу удержаться.

"Если мы вспомним все партии власти - ну какая у них была идеология? Наша идеология точно связана с увеличением доступа человека к управлению страны, у нас человекоцентризм... Если смотреть по нашим решениям мы движемся к народовластию, в сторону увеличения возможностей для людей. Но есть и консервативные моменты, связанные с тем, что построить в Украине либерализм сразу сложно", - сказал он.

Смешались в кучу кони, люди... -измы... что там ещё? А вы говорите: партия власти... идеология... "Сразу сложно построить" (это при типа монобольшинстве). Ага. Щас)). Искусственное объединение (смотрите предыдущий пост). Года полтора жизни, максимум - два. "Либертарианцы". Курам на смех. Извините, конечно. Я не злая (велосипеда у меня нет, но все равно), просто говорю, как есть. Очевидно же".

Политический и экономический эксперт Андрей Головачев написал, что легкая смена идеологий - признак того, что к власти пришли приспособленцы.

"Партия "Слуга народа" -это идеологический презерватив. Натягивается на любую идеологию: от либертарианства до социализма. Очевидно, либертарианство будет предназначено для народа , а социализм - для его слуг. Ну тех, которые сказали, что они секси.

Нет, господа, это не веселые шоумены пришли к власти. Это к власти пришел сброд идиотов и приспособленцев-циников"

Экс-советник главы Минздрава и пиарщик Дмитрий Раимов написал, что социализм, который предлагают в Украине, на самом деле означает, что государство будет забирать больше денег у граждан и само решать, как их перераспределять, вместо того, чтобы снизить налоги и помочь малому и среднему бизнесу создать новые рабочие места.

"Вчера запись о будущем компромиссе идеологии партии "Слуга народа" с идеологией социализма вызвала бурю. Мол столько стран, где социализм и живут же люди.

УТОЧНЮ: государство будет забирать больше ваших же денег и само решать, как их перераспределять.

Забирать ваши деньги и само решать. Больше с зарплат, с ваших счетов предпринимательских. И забирать эти деньги будет ваш давно знакомый чиновник с коррупционной составляющей. Вам – социализм. Ему – капитализм на Мальдивах.

Только снижение налогов и помощь бизнесу, малому и среднему бизнесу, создаст новые рабочие места. С пристойными зарплатами. Откуда государство не будет изымать 60% заработанного. Думайте. Кажется вы просто не понимаете социализм и его реальное лицо".

Экс-депутат Киевсовета, бизнесмен Алексей Давиденко в связи с идеологией вспомнил, как ему предлагали возглавить Партию Зеленых.

"Про идеологию. Как-то мне предложили возглавить Партию Зеленых. Говорят:

- Слушай, Алексей! Зеленые по всей Европе стабильно набирают высокие проценты. Идеология понятная. Бери Киев в свои руки и давай поднимем с колен зеленое движение.

И правда, чем плохо. Правильная понятная каждому философия и хорошая политическая перспектива с учетом экологического беспредела в Украине. Почти уже согласился.

В предложенном варианте мне виделись одни плюсы. Перед встречей с Зелеными.

Когда положительное решение уже оформилось в моей голове, я решил рассказать жене. Она внимательно выслушала мои доводы и аргументы:

- Ну как тебе идея?

- Херня.

- Почему это?

- Потому что ты сам не веришь в то чем планируешь заниматься.

- Верю конечно.

- Скажи мне, где ты и где философия зеленого движения?

- Не вижу проблемы.

- Плохо, что не видишь.

Вот смотри:

1. Ты спокойно ездишь на трехлитровом Х5 и никогда не задумывался даже о малолитражке. Я не говорю уже про велосипед.

2. Ты ни разу не взял с собой из дома в магазин тканевую авоську, чтобы банально сэкономить на полиэтиленовых кульках.

3. Ты не сортируешь дома мусор как это давно уже делают во всем мире.

4. Ты используешь твердотопливные котлы потому что так дешевле и ты далек от проблем экологии в этом вопросе.

Ты можешь прикрываться зелеными, чтобы получить свою фракцию.

Ты можешь прикрываться зелеными, чтобы зайти в профильные министерства.

Ты можешь прикрываться зелеными, чтобы решать свои бизнес вопросы.

Но ты в это не веришь.

- О@ный выходит зеленый лидер.

Правда?!

Ты ведь сам ничего не делаешь из того в чем собираешься уже в ближайшее время убеждать других. Оставь эту нишу и это место для тех кто в это реально верит, кто этой философией живет и может своим примером заразить тысячи других.

Либерализм. Социализм. Ты с женой вообще советовался?! Скажу так. Делай только то во что сам веришь. Становись частью того что тебе по душе. Иначе, херня...."

Нардеп Алексей Гончаренко задался вопросом, что имели в виду в "Слуге народа", когда говорили про что-то среднее между такими разными идеологиями.

"Новый глава партии Слуг Народа Александр Корниенко заявил об изменении идеологии их партии. Цитата: "Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами". Гениально! Что-то между головой и ногами. Именно туда они и тянут нашу страну"

Историк Андрей Плахонин в связи со сменой идеологии вспомнил анекдот.

"Народ тут полдня соревнуется в остроумии, что находится между либерализмом и социализмом, а мне от врожденного отсутствия фантазии разве что вспомнился похабный анекдот, кажется, из Радищева. Время позднее, дети и Цукерберг уже, надеюсь, в кроватках, ладно.

Едут, как им по закону жанра положено, в карете из Петербурга в Москву значится Ржевский, Пьер и Наташа. Ржевский дрыхнет с перепою, а Пьер с Наташей ведут галантную беседу.

- Ах, - говорит Наташа, - у меня такое ощущение, будто одной ногой я еще в Петербурге, а другой уже в Москве.



- Как бы мне сейчас хотелось оказаться где-нибудь в Бологом, - краснея, вздыхает Пьер.

Под эту последнюю фразу карета подпрыгивает на кочке, и будит Ржевского.



- Бывал я в этот Бологом, господа. Дыра, признаться, страшная!"

"А Ленин втирал, что при социализме никаких слуг не будет..." - написал обозреватель Андрей Капустин.

Нардеп Алексей Кучеренко написал, что "социалистический либерализм спасет страну. И крепкая нервная система в придачу".