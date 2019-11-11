Сегодня, 11 ноября, в 09:00 сторонники УПЦ КП собрались на акцию протеста в знак непризнания ликвидации своей церкви. Они пройдут крестным ходом от Европейской площади до Кабинета Министров, Офиса президента, а затем в Апелляционный окружной суд. В крестном ходу участвует порядка 100 сторонников УПЦ КП. Самого Филарета нет, как передает корреспондент "Страны".

Фото: "Страна"

"Томос, который мы получили от Константинопольского патриарха Варфоломея, это Томос о Митрополии, а не о Патриархии. Этот Томос делает нас зависимыми от Константинополя. Раньше мы были зависимыми от Москвы, а сейчас еще и от Константинополя. Поэтому 20 июня 2019 УПЦ КП собралась на Поместном соборе и было принято решение выйти из состава ПЦУ.

ПЦУ не имело права создавать ликвидационную комиссию так как это другая религиозная организация и юридическое лицо. Но минкульт принял от ПЦУ документы о якобы нашей ликвидации, и запустил процсс ликвидации УПЦ КП, что теперь мы оспариваем в судах. Судьи не допускают наших защитников на суды ссылаясь на то, что нас должен представлять глава ликвидационной комиссии которая нас ликвидировала, но это же нонсенс. Мы хотим, чтобы о самоуправстве чиновников Минкульта и судей времен Порошенко узнал весь мир, и мы будем бороться за свои права", - заявил в комментарии "Стране" Епископ Андрей, управляющий делами УПЦ КП.

Крестный ход сделал остановку возле Кабмина, они минут 30 читали молитвы, а затем передали своё обращение представителю секретариата Кабмина который к ним вышел. Затем Крестный ход направился к Офису президента.

Фото: Cтрана

Под Офисом президента история под Кабмином повторилась один к одному. Участникиакци помолились, передали обращение и пошли под Апелляционный окружной суд.

Фото: Cтрана

Ранее "Страна" сообщала, что в ПЦУ заявили о признании Александрийским патриархатом.