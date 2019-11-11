Девушка-пешеход погибла в результате автомобильной аварии, которая произошла в ночь на понедельник, 11 ноября, в Киеве на проспекте Николая Бажана недалеко от станции метро "Осокорки". Об этом сообщает "Информатор" в соцсети.

Фото: kiev.informator.ua

Здесь около 23:10 столкнулись две легковушки - Renault Logan и Lexus. По предварительной информации, которую сообщили полицейские и очевидцы, Logan попытался повернуть направо, подрезал Lexus и ударил авто. В результате водитель Lexus потерял управление и вылетел на тротуар, сбив двух проходивших мимо пешеходов - девушку и парня.

Девушка погибла на месте. Парня увезла в больницу карета скорой помощи. На месте ДТП работали два экипажа патрульной полиции, а также сотрудники следственного управления. Им предстоит установить обстоятельства аварии, а также определить виновника произошедшего.

Видео: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что число жертв аварии под Киевом выросло до четырех человек - погибли двое детей и двое взрослых.

Также мы сообщали, что под Винницей столкнулись два авто, оба водителя и пассажир погибли на месте.