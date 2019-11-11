В ночь на понедельник, 11 ноября, в Киеве вспыхнул пожар на территории рынка "Юность". Сначала огонь запылал на крыше павильона, после чего распространился на внутренние помещения. Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что пожар начался около полуночи. Площадь пожара составила около 60 кв м.

"В конце концов около 00:40 спасателям удалось локализовать пожар... Еще через десять минут пожар полностью ликвидировали", - передает портал. Причина возгорания пока неизвестна.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что до этого пожар на территории рынка Юность произошел 13 сентября. Тогда в результате инцидента пострадала женщина.

Видео: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что появились подробности пожара в Печерском районе Киева, который напугал горожан.

Также мы сообщали, что в Киеве в центре Печерского района пылал грандиозный пожар.