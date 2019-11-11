Польская сторона была заранее уведомлена о поездке ветерана АТО Игоря Мазура (позывной Тополь) в Польшу, поскольку ориентировка на него была получено польским бюро Интерпола от российских коллег незадолго до его задержания на пограничном пункте Дорогуск. Об этом на своей странице в соцсети написал глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"На задержанного в Польше украинского ветерана войны с РФ унсовца Игоря Мазура (Тополь) была выставлена не красная карточка Интерпола, которая сразу бросается в глаза нашим полицейским и пограничникам при пересечении границы, а специальное циркулярное сообщение, что-то вроде оперативного ориентирования о задержании, распространение которого было ограничено определенными странами, учитывая механизм объявления в розыск Россией нашего ветерана и признаки злоупотребления Уставом Интерпола", - пишет Шевченко.

Также Шевченко уточняет, что преступления, в которых россияне обвиняют Мазура, датированы 1994-2000 годами, а циркуляр на его задержание был получен лишь в 2019 году.

"Не исключаю, что кто-то из тех людей, которые могли знать, что Игоря "Тополя" пригласили или он собирается в ноябре ехать в Польшу, сообщил об этом россиянам, а те быстро прислали туда именно такое сообщение о задержании, которое минимизировало осведомленность об этом украинского бюро Интерпола", - считает спикер МВД.

"МВД Украины настойчиво советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые чувствуют риск быть задержанными в третьих странах по псевдообвинениям для последующей выдачи в Мордор, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространению информации о них", - добавил Шевченко.

Фото: facebook.com

Напомним, Россия обвиняет Мазура в том, что он воевал в Чечне.

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