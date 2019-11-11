Кровавое убийство своей юной любовницы, которое совершил доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, известный историк и автор монографий по истории Франции времен Наполеона, стало ударом не только для вуза, исторической науке, но и для каналов альтернативной дипломатии. Это объясняется тем, что Соколов является приглашенным профессором Сорбонны, а также поддерживает высокие неформальные связи во Франции. В частности, он организовывал визиты французских политиков в аннексированный Крым.

Об этом пишет российский блогер Рустем Адагамов на своей странице в соцсети. Он считает, что скандал с реинкарнацией Соколова "в кровавого маньяка приобретает политическую окраску. Получается, что ехать в Крым французских политиков вербовал либо психически нездоровый человек, либо отпетый головорез, рядившийся в ученого".

"Соколов как приглашенный профессор Сорбонны, член научного совета французского Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) и кавалер французского ордена Почетного Легиона имел высокие и неформальные связи во Франции. Именно Соколов в паре с его давним партнером по французскому направлению - председателем комитета по международным делам Госдумы Леонидом Слуцким - реализовывали проекты по организации визитов французских политиков в Крым", - пишет блогер.

По данным Адагамова, в июле 2015 г. группа парламентариев из Франции во главе с депутатом Нацсобрания Тьерри Мариани посетила Крым стараниями Соколова и Слуцкого.

"Причем во французском "поле" работал, в основном, Соколов, который изначально коммуницировал с кандидатами на поездку, состоявшуюся в обход санкций. В 2017 году при участии Соколова и по инициативе Слуцкого Россию посетила лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен", - добавляет Адагамов

Фото: facebook.com

Напомним, 63-летний историк Олег Соколов выстрелил в свою 24-летнюю любовницу из обреза во время ссоры. Это произошло в квартире историка на набережной Мойки. Он спрятал тело, поскольку на следующий день, 8 ноября, принимал в квартире гостей.

А 9 ноября доцент решил избавиться от тела, заранее расчленив убитую пилой. Во время процесса выпивал, возможно, поэтому он упал в воду, когда отправился выбрасывать части тела. В ходе обысков в его квартире полиция обнаружила окровавленное тело, отрезанную голову и пилу.

Ранее "Страна" сообщала, что озвучены подробности допроса преподавателя из Петербурга, который расчленил 24-летнюю любовницу.