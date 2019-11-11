В Южной Африке, в эти дни проходят удивительные тесты. Британский пилот Энди Грин и команда конструкторов пытаются побить рекорд скорости, разогнав реактивный болид Bloodhound LSR до 1000 миль (1227,9 км/час - Ред.).

Команде испытателей уже удалось разогнать этот сумасшедший пустыноход до 790 км/ч. Но их цель - установить новый мировой рекорд скорости на суше. Об этом сообщает английская газета The Sun.

Британский пилот Энди Грин и команда инженеров пытаются покорить новый рекорд, фото: thesun.co.uk

Испытатели провели уже шесть стартов болида в рамках тестов. И в шестом заезде в пустыне Калахари удалось выйти на скорость 790 км/ч, однако до рекорда в 1227,9 километра в час, установленного в 1997 году, еще далеко.

13,5-метровый Bloodhound LSR (переводится как ищейка или охотник - Ред.) оснащен реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200 и гибридным ракетным мотором. Тяга которого достигает девяти тонн, суммарная мощность составляет - 135 000 л.с.

С 80 до 480 км/ч болид разгоняется всего за 13 секунд.

Примечательно, что 20-километровый участок пустыни, на котором проводятся тестовые заезды, местные жители вручную очистили от камней и мусора.

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