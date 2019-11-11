Число жертв аварии под Киевом выросло до четырех человек
До четырех человек выросло число жертв автомобильной аварии, которая произошла в воскресенье, 10 ноября, в селе Здвижевка Киевской области. Об этом сообщается на сайте регионального ГСЧС.
Уточняется, что при столкновении двух автомобилей погибли двое детей и двое взрослых.
"10 ноября около 16:15 в селе Здвижевка Бородянского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека из них 2 детей (2007 г.р.) и 4 человека госпитализированы в больницу", - рассказали спасатели.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве ром-сутенер с пакетом марихуаны в салоне устроил ДТП с участием 9 автомобилей.
Также мы сообщали, что под Львовом на полном ходу столкнулись Skoda и Citroen, погибли три человека.
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