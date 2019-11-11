После того, как президент Эво Моралес объявил о своей отставке и покинул страну, стало известно,, кто принял на себя высшую власть. Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что верховная власть в стране переходит к ней.

Об этом сообщает Gazeta cо ссылкой на РИА "Новости".

Напомним, что помимо Эво Моралеса свои посты также покинули вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.

Причиной массового увольнения стали протесты местных жителей против действующей власти после подсчета голосов на выборах президента 20 октября.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Боливии из-за Майдана объявили новые президентские выборы.