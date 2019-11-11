Крупнейшие мировые социальные сети Facebook и YouTube приняли не совсем однозначное решение, как для флагманов свободного цифрового мира. Отныне и Facebook и YouTube будут удалять любую информацию, в которой будет указано имя сотрудника ЦРУ, который первым раскрыл подробности телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает The Verge.

Первой о таком решили заявила компания Facebook. По данным соцсети, публикация контента с именем разоблачителя нарушает правила, направленные на противодействие "координированным атакам" на платформе.

Также видеохостинг YouTube добавил, что будет придерживаться такой же позиции и удалять контент с именем работника ЦРУ. Напомним, что ранее появилась иноформация, что этим человеком оказался Эрик Чиарамелла. Он был директором по делам Балтии и Восточной Европы в Совете национальной безопасности во время президентства Обамы. Эрик Чиарамелла занимается украинским направлением. Сейчас он работает аналитиком в ЦРУ.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Лев Парнас признал, что привозил в Киев ультиматум Трампа для команды Зеленского.