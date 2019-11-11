Полицейские Киева оперативно задержали преступников, которые, вчера, 10 ноября, жестоко избили ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова (позывной "Хан") и его супругу. Как оказалось в расправе приняли участие пасынок супружеской четы и его приятель. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в своем Facebook.

"Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали", - сообщили полицейские.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

По словам начальника Святошинского управления полиции Сергея Чернышева, правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - молодые люди, 1989 и 1990 рождения. Они уже дают показания следователям.

Полиция открыла уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство - часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Преступникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что ветеран АТО, Игорь Панов и его жена были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве избили журналистку телеканала из-за "дорогой шубы".