Вчера, 10 ноября, массовые протесты в Гонконге вновь перешли опасную черту. Полиция открыла огонь по протестующим против закона об экстрадиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

На востоке острова полиция начала стрелять в демонстрантов боевыми пулями, один человек был ранен. Местный ресурс Hong Kong Free Press показал видео, как он лежал на асфальте в луже крови. Кроме того, полицейские, применили слезоточивый газ против протестующих.

Видео: Hong Kong Free Press

Демонстранты в ответ швыряли в полицию пластиковые ящики, а представители радикальной части протестного движения установили баррикады во многих местах по всему городу.

Так же протестующие перекрыли дороги и разгромили торговые центры в отдельных районах Гонконга и на полуострове Коулун.

В связи с этими событиями сегодня 11 ноября уже была прекращена работа некоторых линий метрополитена, а возле станций и торговых центров были развернуты подразделения полиции. Многие университеты отменили занятия, в некоторых районах образовались длинные пробки.

Демонстрации на улицах Гонконга продолжаются уже шестой месяц. Протестующие требуют, чтобы власти сняли с рассмотрения закон об экстрадиции, который позволяет отправлять нарушителей на материковый Китай для отбывания наказания.