Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке. Это произошло после того, как соответствующее требование оппозиции поддержали армия и полиция. Об этом сообщает CNN.

Протесты в Боливии начались в конце октября после президентских выборов. Высший избирательный суд Боливии, выполняющий функции избирательной комиссии, объявил, что после подсчета 99,9% голосов Эво Моралес побеждает в первом туре президентских выборов.

Оппозиционный кандидат и экс-президент Боливии Карлос Меса заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. В результате Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

В Евросоюзе заявили о необходимости провести второй тур, чтобы восстановить доверие и обеспечить соблюдение демократического выбора. С призывами провести второй тур также выступили США и страны Латинской Америки.

Моралес заявил, что за протестами стоят "недовольные правые силы", которые пользуются международной поддержкой. 8 ноября к протестам присоединились полицейские в нескольких городах страны.

Также сегодня сообщалось, что в Боливии из-за Майдана объявили новые президентские выборы.

А днем ранее президент Боливии заявил, что перед страной стоит угроза госпереворота.