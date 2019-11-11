Футбольный клуб "Динамо" выпустил официальное заявление касательно расистского поведения своих болельщиков на матче с "Шахтером". Оно опубликовано на сайте команды.

"Футбольный клуб "Динамо" своими действиями и поступками неоднократно подчеркивал преданности принципам fair play, общечеловеческим ценностям. Борьба с негативными проявлениями отдельных индивидуумов является постоянной. Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большинстве активных фанатских секторов" - сказано в сообщении.

Однако, представители клуба говорят о том, что не нужно заранее обвинять фанатов, так как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось.

"Выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента", - подытожили в пресс-службе.

Напомним, что на 75-й минуте противостояния фаны "Динамо" начали "укать", как обезьяны, в адрес Тайсона, капитана горняков. Бразилец заплакал и показал в ответ средний палец, за что был удален с поля.

Также мы рассказывали, что звезда ПСЖ Неймар поддержал Шахтер в скандале с расизмом.