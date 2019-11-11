11 ноября в мире отмечают Всемирный день шопинга в честь которого многие магазины устраивают грандиозные скидки и распродажи, не меньшие, чем в "черную пятницу", которая также наступит в ноябре.

В Украине эта дата пока не очень известна. Впервые ее отметили 10 лет назад - в 2009 году. Торговая площадка Alibaba Group, создатель которой Джек Ма на днях приезжал в Киев, приурочила его к популярному в Китае Дню холостяка и объявила скидки до 50%. День холостяка выбрали, поскольку считается, что мужчины-одиночки чаще предпочитают делать покупки не в обычных магазинах, а онлайн.

Маркетинговый ход настолько оправдал себя и принес продавцам миллиарды, что традицию решили продолжить. К инициативе присоединились и другие интернет-площадки.

Уже через пару лет Всемирный день шопинга стал крупнейшей распродажей года, наряду с Киберпонедельником и Черной пятницей. А с 2014 года к нему присоединился AliExpress.

В этом году распродажа на Алиэкспресс стартует с 10:00 11 ноября. Акции обещает Rozetka и другие интернет-магазины. Главное правило - проверяйте цены до таких глобальных распродаж, ведь случается, что продавцы вначале завышают стоимость, чтобы потом сообщить покупателям о шокирующей щедрости.